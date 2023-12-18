Нагельсманн не исключил возвращения Крооса в сборную Германии
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«Считаю Тони выдающейся личностью, он очень рассудителен. Если он проявит себя лучшим образом, возможно, я позвоню ему ещё раз», — цитирует тренера Bild.
Напомним, что 33-летний Кроос завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Кроос считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.