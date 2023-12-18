Нагельсманн не исключил возвращения Крооса в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Реала» Тони Крооса в национальную команду.

«Считаю Тони выдающейся личностью, он очень рассудителен. Если он проявит себя лучшим образом, возможно, я позвоню ему ещё раз», — цитирует тренера Bild.

Напомним, что 33-летний Кроос завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Кроос считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.