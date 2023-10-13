Кроос считает Роналду лучшим футболистом в истории

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о своём бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, ныне выступающем за «Аль-Наср».

«Играть вместе с Криштиану Роналду было потрясающе. Он является лучшим игроком в истории футбола», — цитирует Крооса Madrid Universal.

Напомним, что Роналду покинул мадридский клуб летом 2018 года. Позже он выступал за «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». 30 декабря 2022-го португалец присоединился к саудовской команде, подписав двухлетний контракт. Его зарплата составляет €200 млн в сезон.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана.