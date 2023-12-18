Костомаров: спустя 18 лет мы вместе с Навкой вновь вышли на лёд и кайфанули

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров выступил со своей экс-партнёршей Татьяной Навкой на шоу в честь 50-летнего юбилея Ильи Авербуха.

«Дааа! Мы это сделали! Спустя 18 лет и несмотря ни на какие трудности, мы вместе с Татьяной Навкой вновь вышли на лёд и кайфанули. Наша «Кармен» с нами навсегда!!! Спасибо всем», — написал Костомаров в Telegram-канале.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Костомаров и Навка исполнили совместный номер в рамках шоу Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве. Фигуристы продемонстрировали зрителям программу «Кармен», с которой они завоевали золотые медали зимней Олимпиады 2006 года в Турине.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Ранее Навка сообщила, что по просьбе Ильи Авербуха выступила с Романом Костомаровым в шоу «Вместе и навсегда».