Навка: Авербух сподвиг нас с Костомаровым выйти на лёд

Татьяна Навка сообщила, что по просьбе Ильи Авербуха выступила с Романом Костомаровым в шоу «Вместе и навсегда».

«Илюша, ты стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повёз нас по стране, сегодня ты сподвиг нас выйти на этот лёд, в первую очередь Романа. Я думала, что он выйдет на лёд, но чтобы так быстро», — цитирует Навку РИА Новости.

По её словам, Костомаров «выиграл не только ту Олимпиаду, но и все Олимпиады на свете».

«Рома, ты являешься примером для всех нас. И мы, кстати, не верим, что влезли в эти костюмы спустя 18 лет», — добавила Навка.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Костомаров и Навка исполнили совместный номер в рамках шоу Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве. Фигуристы продемонстрировали зрителям программу «Кармен», с которой они завоевали золотые медали зимней Олимпиады 2006 года в Турине.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Ранее сообщалось, что Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации.











