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Домнина: Костомаров до сих пор ещё не до конца себя принял

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Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказала, что фигурист ещё не до конца принял себя.
Домнина: Костомаров до сих пор ещё не до конца себя принял
  • РИА Новости

«До сих пор ещё не до конца себя принял и вообще всю ситуацию, но тем не менее он старается начать жить своей прошлой жизнью. Он внутренне никак не изменился, и это огромное счастье для нас. Но даже в этой сложной ситуации я каждый день верила, что будет лучше, что будут какие-то маленькие улучшения. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что на самом деле так оно и есть», — приводит слова Домниной подкаст «Произвольная программа».

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Ранее Татьяна Навка сообщила, что по просьбе Ильи Авербуха выступила с Романом Костомаровым в шоу «Вместе и навсегда».

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