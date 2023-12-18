Домнина: Костомаров до сих пор ещё не до конца себя принял

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказала, что фигурист ещё не до конца принял себя.

«До сих пор ещё не до конца себя принял и вообще всю ситуацию, но тем не менее он старается начать жить своей прошлой жизнью. Он внутренне никак не изменился, и это огромное счастье для нас. Но даже в этой сложной ситуации я каждый день верила, что будет лучше, что будут какие-то маленькие улучшения. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что на самом деле так оно и есть», — приводит слова Домниной подкаст «Произвольная программа».

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Ранее Татьяна Навка сообщила, что по просьбе Ильи Авербуха выступила с Романом Костомаровым в шоу «Вместе и навсегда».