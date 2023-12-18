Журова — об отказе Костюк играть с Андреевой: она не была уверена в своей победе

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что украинка Марта Костюк отказалась выйти на корт против Мирры Андреевой, поскольку боялась проиграть 16-летней российской теннисистке.

«Наверное, она не была убеждена в своей победе и понимала, что проиграть россиянке — это то же самое, что проиграть на поле битвы, и её потом везде будут в этом обвинять», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, украинские спортсмены сами уже не понимают, что им надо делать и как реагировать на матчи с россиянами.

«Вроде как был запрет, потом запрет сняли. Это издевательство над собственными спортсменами. Если проиграешь, тебя будут осуждать. Поэтому я сочувствую спортсменам, что их довели до такой степени, что они вынуждены отказываться от матчей», — заключила Журова.

Костюк отказалась принимать участие в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаже, где должна была сыграть с Андреевой. Причиной решения Костюк стала «геополитическая ситуация на Украине».

Андреева была признана новичком года по версии WTA.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что не стоит обращать внимание на демарши спортсменов с Украины.





