Тарпищев — об отказе Костюк играть с Андреевой: это их проблемы, не наши

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что не стоит обращать внимание на демарши спортсменов с Украины.

«Это дело Костюк, хочет играть или нет. Это её право. Тут даже обсуждать нечего. Костюк и Свитолина всё время выступают, но это их проблемы, не наши. Ну поставили в пару к Андреевой мужчину, зрители от этого не пострадали. Всё-таки некое шоу», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что выставочные турниры — это шоу, «показуха», но не соревнования.

«Если бы были официальные соревнования, вместо Костюк играла бы другая. В официальных турнирах ни одного отказника не было, все играли», — добавил Тарпищев.

Украинская теннисистка Костюк отказалась принимать участие в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаже, где должна была сыграть с россиянкой Андреевой.

Причиной решения Костюк стала «геополитическая ситуация на Украине».

Ранее сообщалось, что Андреева уступила французу Янису Газуани Дюрану в финале турнира в Бур-де-Пеаже.