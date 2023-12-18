Кобелев считает недопустимым приглашение иностранных тренеров в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что в условиях изоляции руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) должны привлекать к работе только отечественных тренеров.

«То, что в сегодняшней ситуации приглашают иностранцев, конечно, недопустимо. Вот всё, что я хочу сказать, не обсуждаю тренеров, а тем более любые планки, любые ограничения, которые вызывают только антипатию и ни к чему хорошему не ведут», — цитирует Кобелева Metaratings.

При этом он признал, что выбор главных тренеров команд — «дело руководителей клубов».

В РПЛ в данный момент работают семь иностранных тренеров. Владимир Ивич (Сербия) возглавляет «Краснодар», Марцел Личка (Чехия) — московское «Динамо», Гильермо Абаскаль — столичный «Спартак», Давид Деограсия — «Оренбург», Роберт Морено — «Сочи» (все — Испания), Виктор Гончаренко — екатеринбургский «Урал», Мирослав Ромащенко — грозненский «Ахмат» (оба — Белоруссия).

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что целью иностранных тренеров в российском футболе является развал клубов.