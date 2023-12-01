Быстров: у иностранных тренеров в России задача — быстро обанкротить клуб и свалить

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что целью иностранных тренеров в российском футболе является развал клубов.

«Вот «Локомотив», например, ошибся. Привёл иностранца, который потом даже «Манчестер Юнайтед» развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума.

Задача — не выстроить какую‑то систему, а быстро и чётко обанкротить этот клуб и свалить», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» под руководством Сергея Семака. На второй позиции находится «Краснодар», возглавляемым сербом Владимиром Ивичем, а на третьей строчке — «Динамо» чеха Марцела Лички.

Ранее Быстров оценил победу национальной команды над Кубой в товарищеском матче.