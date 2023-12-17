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В «Крыльях Советов» заявили, что избитый тренер избежал сотрясения мозга

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Генеральный директор ХК «Крылья Советов» Алёна Крылова сообщила, что у пострадавшего в драке на детском турнире тренера нет сотрясения мозга.

«Пострадавший тренер Никита Илларионов сейчас находится на игре своей команды, сотрясения мозга у него нет. Я узнала об этом не от него, так как не смогла дозвониться, а от представителей его школы. Он остаётся в строю и работает», — цитирует Крылову РИА Новости. 

16 декабря после окончания игры, которая прошла в спортивном комплексе «Арктика», на лёд выбежали тренеры противоборствующих команд и подрались. Чтобы остановить драку, потребовалось вмешательство судьи матча и сотрудников арены. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее Федерация бокса России осудила действия бывшего тренера ХК «Крылья Советов» Павла Платонова, напавшего на коллегу во время матча детских команд.

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