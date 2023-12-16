Корешков: Шлеменко просто переехал Илича и не оставил ему ни шанса на победу

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков прокомментировал победу россиянина Александра Шлеменко в поединке с Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Отличное выступление Александра. Шлеменко просто переехал Илича и не оставил ему ни шанса на победу. Он действительно набрал хорошую форму, много поменял в тренировочном процессе, подходе к бою и диете. Все эти изменения в совокупности и принесли такой результат», — заявил Корешков RT.

По его мнению, рефери вовремя остановил бой.

«Да, Илич находился в защите, но дело в том, что перед уходом в глухую оборону без активных действий серб прожестикулировал после того, как ему пробили живот. Он закряхтел, и это было два раза, а затем завалился. Рефери посчитал, что можно остановить поединок», — сказал он.

Ранее Шлеменко заявил, что не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем.