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Корешков: Шлеменко просто переехал Илича и не оставил ему ни шанса на победу

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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков прокомментировал победу россиянина Александра Шлеменко в поединке с Александром Иличем на турнире RCC 17.
Корешков: Шлеменко просто переехал Илича и не оставил ему ни шанса на победу
  • РИА Новости

«Отличное выступление Александра. Шлеменко просто переехал Илича и не оставил ему ни шанса на победу. Он действительно набрал хорошую форму, много поменял в тренировочном процессе, подходе к бою и диете. Все эти изменения в совокупности и принесли такой результат», — заявил Корешков RT.

По его мнению, рефери вовремя остановил бой.

«Да, Илич находился в защите, но дело в том, что перед уходом в глухую оборону без активных действий серб прожестикулировал после того, как ему пробили живот. Он закряхтел, и это было два раза, а затем завалился. Рефери посчитал, что можно остановить поединок», — сказал он.

Ранее Шлеменко заявил, что не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем.

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