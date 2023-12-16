Монсон рассказал, что больше не является гражданином США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что больше не является гражданином США.

«В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США», — приводит слова Монсона ТАСС.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу впервые посетил Россию в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

На его счету 61 победа, 26 поражений и одна ничья в 88 боях.

Ранее Монсон призвал оградить спортсменов от «страданий из-за политики».