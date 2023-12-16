Канчельскис: у Павлюченко не получилось полностью себя проявить в «Тоттенхэме»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко мог бы добиться большего в английском клубе.

«Думаю, у Павлюченко не получилось полностью себя проявить в «Тоттенхэме». Роману нужно было попасть к своему тренеру. Всё равно он оставил свой след в «Тоттенхэме». Его там все помнят и уважают», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он признался, что общается «со многими людьми из «Тоттенхэма» и все о Романе говорят только хорошее».

«Поздравляю его с днём рождения, я Павлюченко знаю как порядочного человека. Желаю ему всего самого лучшего», — добавил Канчельскис.

Павлюченко в 113 матчах за «шпор» забил 42 мяча и отдал десять результативных передач, но не завоевал никаких трофеев.

15 декабря экс-футболисту московского «Спартака» исполнилось 42 года. Павлюченко является бронзовым призёром чемпионата Европы и обладателем Кубка России в составе красно-белых.

Ранее Павлюченко высказался о матчах в условиях сильного снегопада и минусовой погоды.