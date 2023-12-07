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Павлюченко: в такую погоду собаку на улицу не выгонишь, а футболисты играют

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о матчах в условиях сильного снегопада и минусовой погоды.
Павлюченко: в такую погоду собаку на улицу не выгонишь, а футболисты играют
  • РИА Новости

«Спортсмену нежелательно играть в таких условиях, потому что это не футбол. Они мучаются… Руки и ноги отмерзают. Собаку на улицу не выгонишь в такую погоду, а они приезжают и играют», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 8—10 декабря. В Москве ожидается мороз до -15 °С.

Ранее Владимир Гранат заявил, что от перехода на «весну — осень» что-то кардинально не изменится.

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