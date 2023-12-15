Тарасова: МОК допускает россиян до Олимпиады на нечеловеческих условиях

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Сейчас на эти условия согласились всего шесть человек. Для страны это очень мало. Все командные виды спорта не участвуют. Непонятно, кто ещё успеет пройти квалификацию. Это всё ужасно. То, что мы отстранены, ужасно, а если нас и допускают, то по нечеловеческим правилам», — цитирует Тарасову РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиянах. Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.

Ранее ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.