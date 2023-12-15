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Аршавин рассказал о сходстве «Зенита» с «Шахтёром»

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о сходстве санкт-петербургского клуба с украинским «Шахтёром».
Аршавин рассказал о сходстве «Зенита» с «Шахтёром»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Десять лет назад я говорил хозяину «Зенита», что нам надо делать так, как «Шахтёр». И в принципе, мы теперь стали похожи на них. По философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков», — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Напомним, что российский игрок является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». На чемпионате Европы — 2008 сборная России во главе с Аршавиным стала бронзовым призёром. По итогам года он вошёл в топ-6 лучших игроков по версии ФИФА. В настоящий момент Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Ранее Аршавин рассказал, может ли «Зенит» скупить всех игроков.

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