Колобков считает, что российские атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение касательно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Сейчас будет Олимпийское собрание. Вы знаете, что Олимпийский комитет России официально не может представлять спортсменов ни на каких соревнованиях, спортсмены будут принимать решение», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Путин высказался о решении МОК по российским спортсменам и Олимпиаде-2024.