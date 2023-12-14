Глава МОК Бах поддержал допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже
- РИА Новости
«Ситуация на Украине — это один конфликт из 28, которые происходят сейчас в мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом. Отдельные атлеты не могут быть наказаны за действия своих правительств», — цитирует Баха BBC.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Леонов назвал светом в конце тоннеля допуск россиян на Олимпиаду-2024.