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Валуев: никто Россию на Олимпиаде не ждёт

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал новость, что Международный олимпийский комитет (МОК) изменил информацию о количестве отобравшихся на Олимпийские игры россиян.
Валуев: никто Россию на Олимпиаде не ждёт
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Мне достаточно часто задают один и тот же вопрос в разных вариациях. Если просмотреть динамику всех заявочек Томаса Баха и иже с ним, то давно уже ясно, что итоговым давно выверенным их желанием является вообще неприезд россиян на ОИ. Никто нас там не ждёт. Давно пора снять розовые очки», — написал Валуев в своём Telegram-канале.

14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиян.

Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Леонов назвал светом в конце тоннеля допуск россиян на Олимпиаду-2024.

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