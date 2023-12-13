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Глава USADA назвал допуск россиян на Олимпиаду пощёчиной для чистых спортсменов

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал допуск россиян на Олимпиаду пощёчиной для чистых спортсменов.
Глава USADA назвал допуск россиян на Олимпиаду пощёчиной для чистых спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Kneffel

«Если сказать, что российские спортсмены соответствуют тем же стандартам, что и другие спортсмены, это значит дать пощёчину чистым спортсменам», — приводит слова Тайгарта Аpnews.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Поздняков назвал критически важным вопрос обеспечения безопасности россиян на Олимпиаде в Париже.

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