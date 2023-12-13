Глава USADA назвал допуск россиян на Олимпиаду пощёчиной для чистых спортсменов

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал допуск россиян на Олимпиаду пощёчиной для чистых спортсменов.

«Если сказать, что российские спортсмены соответствуют тем же стандартам, что и другие спортсмены, это значит дать пощёчину чистым спортсменам», — приводит слова Тайгарта Аpnews.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Поздняков назвал критически важным вопрос обеспечения безопасности россиян на Олимпиаде в Париже.