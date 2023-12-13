Зюганов заявил, что действия США и Европы в МОК изживают олимпийское движение

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Решение МОК ни на йоту не соответствует Олимпийской хартии. То, что делают американцы и европейцы в комитете... они просто изживают его. Но у нас есть Азия, Африка, Латинская Америка и возможность провести свои игры», — цитирует Зюганова ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ в Париже одобрил допуск россиян в нейтральном статусе.