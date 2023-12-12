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Кечинов оценил на тройку результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поставил красно‑белым тройку за выступление в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кечинов оценил на тройку результаты «Спартака» в первом круге РПЛ
  • Игрок "Спартака" Срджан Бабич (слева) и игрок "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре в матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Крылья Советов" (Самара).
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Если оценивать результаты «Спартака» в первом круге, то троечка. Команду лихорадило — могли обыграть кого угодно, могли и проиграть. Проблемы в обороне как были, так и остались. Команда много пропускает», — цитирует Кечинова «Чемпионат». 

В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Главным тренером команды является Гильермо Абаскаль.

Напомним, что «Краснодар» занимает первое место, набрав 38 очков. Следом идут «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих традициях на Новый год.

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