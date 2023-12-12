Кечинов оценил на тройку результаты «Спартака» в первом круге РПЛ
- Игрок "Спартака" Срджан Бабич (слева) и игрок "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре в матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Крылья Советов" (Самара).
- РИА Новости
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«Если оценивать результаты «Спартака» в первом круге, то троечка. Команду лихорадило — могли обыграть кого угодно, могли и проиграть. Проблемы в обороне как были, так и остались. Команда много пропускает», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Главным тренером команды является Гильермо Абаскаль.
Напомним, что «Краснодар» занимает первое место, набрав 38 очков. Следом идут «Зенит» (36) и «Динамо» (32).
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