RT в Telegram
Подпишись

В ОКР считают, что лишь единицы из россиян смогут принять участие в Играх в Париже

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что лишь немногие российские спортсмены поедут на Игры в Париже.
В ОКР считают, что лишь единицы из россиян смогут принять участие в Играх в Париже
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Ещё в конце марта говорил, что эти условия неприемлемы, они абсолютно нелегитимны. На этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Латвии не исключил бойкот Олимпиады из-за допуска России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить