В ОКР считают, что лишь единицы из россиян смогут принять участие в Играх в Париже

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что лишь немногие российские спортсмены поедут на Игры в Париже.

«Ещё в конце марта говорил, что эти условия неприемлемы, они абсолютно нелегитимны. На этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Латвии не исключил бойкот Олимпиады из-за допуска России.