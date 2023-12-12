Порядин: коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова

Нападающий ХК «Спартак» Павел Порядин ответил на вопрос, чем главный тренер красно-белых Алексей Жамнов отличается от других специалистов.

«Прежде всего спокойствием. Ощущается, что это опытный тренер, прекрасно понимающий, как нужно налаживать диалог с подопечными. Иногда ловишь себя на мысли, что он всегда идеально чувствует, какую фразу сказать в тот или иной момент, пусть на площадку и выходим мы. Причём речь о простых и очевидных вещах. Но они удивительным образом помогают. Повторюсь, коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова. Он по кирпичику выстроил эту команду», — сказал он в интервью RT.

Ранее Порядин рассказал о тёплых отношениях с партнёрами Голдобиным и Морозовым.