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Порядин: коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова

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Нападающий ХК «Спартак» Павел Порядин ответил на вопрос, чем главный тренер красно-белых Алексей Жамнов отличается от других специалистов.
Порядин: коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Прежде всего спокойствием. Ощущается, что это опытный тренер, прекрасно понимающий, как нужно налаживать диалог с подопечными. Иногда ловишь себя на мысли, что он всегда идеально чувствует, какую фразу сказать в тот или иной момент, пусть на площадку и выходим мы. Причём речь о простых и очевидных вещах. Но они удивительным образом помогают. Повторюсь, коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова. Он по кирпичику выстроил эту команду», — сказал он в интервью RT.

Ранее Порядин рассказал о тёплых отношениях с партнёрами Голдобиным и Морозовым.

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