Хоккеист Порядин рассказал о тёплых отношениях с партнёрами Голдобиным и Морозовым

Нападающий ХК «Спартак» Павел Порядин рассказал об отношениях с партнёрами Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.

«С первого дня пребывания в коллективе мы с Ваней и Колей стали хорошо общаться и вне площадки. Когда сразу получается сдружиться, это не может не сплачивать на льду. У нас с ходу установились очень тёплые отношения. Так и должно происходить в коллективе. Нет такого, чтобы кто-то тянул одеяло на себя или был недоволен. Стараемся избегать конфликтов при помощи диалогов. Да, порой где-то что-то не получается, но разговариваем и находим способ решения проблемы. Условно говоря, когда кто-то из нас не отдал другому передачу в выгодной ситуации, человек не будет таить обиду. Все парни постоянно на позитиве. Стараемся расти и развиваться вместе», — сказал он в интервью RT.

Ранее Павел Порядин поделился эмоциями от прошедшего Матча звёзд КХЛ.