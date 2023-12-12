Олимпийский чемпион из Латвии собирается бойкотировать Игры в Париже из-за допуска россиян

Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 из Латвии Наурис Миезис заявил, что собирается бойкотировать Игры в Париже из-за допуска российских спортсменов.

«Моя позиция такова, что я выступаю категорически против. Но если это окончательное решение, то я точно стану тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх», — приводит слова Миезиса BasketNews.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Латвии не исключил бойкот Олимпиады из-за допуска России.