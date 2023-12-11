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Андреев: если Вера уйдёт, то у «Оренбурга» уже есть готовые варианты

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры в зимнее трансферное окно.

«Мы ищем замену Лукасу Вере. В ситуации с его уходом от нас ничего не зависит. Если аргентинец уйдёт, то у «Оренбурга» уже есть готовые варианты, если останется, вообще замечательно», — цитирует Андреева Sport24.

Вера в сезоне-2023/24 в 18 матчах во всех турнирах забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее в «Оренбурге» рассказали, что Деограсия останется главным тренером команды.

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