Бестемьянова назвала дискриминацией критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024

Чемпионка и серебряный призёр Игр Наталья Бестемьянова заявила, что условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными.

«Это дискриминация! С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Хотелось бы, чтобы к зимней Олимпиаде не было таких критериев, потому что я не очень понимаю, кто сможет поехать на летние Олимпийские игры», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что президенты Литвы, Латвии и Эстонии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде в Париже.