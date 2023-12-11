Президенты стран Балтии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает ТАСС.

«Позиция МОК нас разочаровала, но я всё ещё надеюсь, что она будет пересмотрена», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, государственная символика стран будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее сообщалось, что НОК Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов.