Матыцин: Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами.

«Вопреки всем санкциям, которые сегодня довлеют над нашими странами, мы ощущаем себя самодостаточными спортивными державами и продолжаем активное развитие», — приводит слова Матыцина официальный Telegram-канал Минспорта Белоруссии.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, государственная символика стран будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее сообщалось, что НОК Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов.