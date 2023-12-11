Брусникина заявила о планах федерации провести международный турнир синхронисток

Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина рассказала, что организация может провести международный турнир.

«Мы слышали об этой инициативе федерации плавания, нас она заинтересовала. Возможно, мы подумаем тоже, чтобы что-то подобное организовать. У нас такой вид спорта, участие двух команд — это слишком коротко», — приводит слова Брусникиной РИА Новости.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в нынешнем олимпийском цикле ввела новые правила, которые напрямую коснулись наполнения программ и системы оценок.

Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поздравил пловцов с установленным юношеским мировым рекордом.