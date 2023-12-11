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Брусникина заявила о планах федерации провести международный турнир синхронисток

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Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина рассказала, что организация может провести международный турнир.
Брусникина заявила о планах федерации провести международный турнир синхронисток
  • Gettyimages.ru

«Мы слышали об этой инициативе федерации плавания, нас она заинтересовала. Возможно, мы подумаем тоже, чтобы что-то подобное организовать. У нас такой вид спорта, участие двух команд — это слишком коротко», — приводит слова Брусникиной РИА Новости.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в нынешнем олимпийском цикле ввела новые правила, которые напрямую коснулись наполнения программ и системы оценок. 

Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поздравил пловцов с установленным юношеским мировым рекордом.

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