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Сальников поздравил российских пловцов с юношеским рекордом мира

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поздравил пловцов с установленным юношеским мировым рекордом.

«Хочется поздравить спортсменов и тренеров. Показали, как нужно реагировать на непростую ситуацию. Обновили рекорд, по которому мы подадим всю необходимую информацию в World Aquatics и будем ждать решения по ратификации», — цитирует Сальникова «Матч ТВ». 

1 декабря российские пловцы установили юношеский рекорд мира в смешанной эстафете 4 × 50 м кролем на соревнованиях «Резерв России» в Саранске.

Команда сборной России, в состав которой вошли Павел Курганский, Антон Мальцев, Александра Кузнецова и Мария Полещук, обновили достижение — 1 минута 32,10 секунды.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что готова дать несколько уроков нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

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