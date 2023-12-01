Ефимова: знаю, что Соболева называют дельфином, готова дать ему несколько уроков

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что готова дать несколько уроков нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«Я пока только с Александром Селиховым познакомилась, именно он подарил мне футболку. Соболева прозвали дельфином из-за его «нырков» в штрафной площади соперников? Готова ли дать ему несколько уроков? Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Россиянка вернулась в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва, отобравшись на чемпионат России в Санкт-Петербурге.

24 ноября Ефимова в финале на дистанции 100 м брассом стала третьей с результатом 1 минута 5,37 секунды.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Соболев отдал награду лучшему игроку матча «Оренбург» — «Спартак» Титкову.