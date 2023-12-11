Американский боксёр Джонсон может получить российский паспорт до конца года

Представитель бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американца Кевина Джонсона сообщил, что спортсмен может получить российский паспорт до конца года.

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