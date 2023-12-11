Американский боксёр Джонсон может получить российский паспорт до конца года
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«Кевин может получить паспорт уже до конца года», — приводит ТАСС слова представителя.
31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.
Ранее Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина.