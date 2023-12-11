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Жулин: вы скоро увидите Костомарова в шоу

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что скоро Романа Костомарова можно будет увидеть в шоу.
Жулин: вы скоро увидите Костомарова в шоу
  • РИА Новости

«Он очень талантливый человек, сильный. То, что он встал на коньки, — это чудо. У него, по сути, сейчас нет икроножных мышц, которые отвечают за владение коньком. Не хочу раскрыть все секреты, но вы его скоро увидите в шоу», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первую тренировку Костомарова на льду на коньках.

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