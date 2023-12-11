Гаджиев назвал Царукяна и Мокаева будущими чемпионами UFC
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«Мокаев и Царукян — будущие чемпионы UFC. Царукян станет следующим чемпионом лёгкого веса, это вопрос времени. Он заберёт пояс не у Ислама, потому что это практически невозможно», — сказал Гаджиев на канале KAMIL TIME.
3 декабря Царукян одержал победу над американцем Бенэилом Дариушем в главном поединке турнира UFC Fight Night 233.
Мокаев победил американца Тима Эллиотта в рамках 294-го номерного турнира чемпионата.
Ранее Махачев заявил, что никто из легковесов UFC не сможет отобрать у него титул.