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Ян отреагировал на предложение Ядонга провести бой зевающим смайликом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян дал понять, что ему не интересен поединок с китайцем Сонг Ядонгом.

Боец из Поднебесной бросил вызов россиянину. Ян отреагировал на предложение китайца зевающим смайликом.

10 декабря Сонг одержал победу над американцем Крисом Гутиеррезом в главном поединке турнира UFC Fight Night 233.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не входил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Ранее менеджер Яна заявил, что Пётр выйдет из тени в марте-апреле 2024 года.

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