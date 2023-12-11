Ян отреагировал на предложение Ядонга провести бой зевающим смайликом
Боец из Поднебесной бросил вызов россиянину. Ян отреагировал на предложение китайца зевающим смайликом.
10 декабря Сонг одержал победу над американцем Крисом Гутиеррезом в главном поединке турнира UFC Fight Night 233.
Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не входил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.
Ранее менеджер Яна заявил, что Пётр выйдет из тени в марте-апреле 2024 года.