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Китаец Сонг Ядонг вызвал Петра Яна на бой

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Китайский боец смешанных единоборств Сонг Ядонг бросил вызов россиянину Петру Яну.
Китаец Сонг Ядонг вызвал Петра Яна на бой
  • Gettyimages.ru

«Пётр, подписывай контракт! Завтра я вернусь к тренировкам. Знаю, что ты хочешь драться в марте. Окей, погнали в марте. Ты свой последний бой вообще проиграл. Ты выглядел дерьмово! Очень скоро в следующем поединке я тебя вырублю», — приводит слова Сонга «Матч ТВ».

10 декабря Сонг одержал победу над американцем Крисом Гутиеррезом в главном поединке турнира UFC Fight Night 233.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не входил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Ранее менеджер Яна заявил, что Пётр выйдет из тени в марте-апреле 2024 года.

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