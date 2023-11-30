Менеджер Яна заявил, что Пётр выйдет из тени в марте — апреле 2024 года
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«Пётр захотел отдохнуть от боёв, восстановиться, залечить травмы и так далее, — цитирует Абдрахманова Sport24. — В начале следующего года, в марте — апреле мы увидим Петра. Он напомнит, что вещи, которые сделали его чемпионом, никуда не делись».
Он подчеркнул, что 30-летнему российскому бойцу «очень нужен был этот перерыв».
«Пётр в начале подготовки к бою с Мерабом тоже был в шикарной форме. По ходу подготовки, ближе к поединку начали проявляться какие-то травмы и так далее. Сейчас и настрой другой, и травмы почти залечены», — добавил Абдрахманов.
Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не входил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.
На счету Яна 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.
Ранее Ян заявил, что планирует сменить состав своей команды.