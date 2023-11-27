Ян планирует сменить состав своей команды

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, что планирует сменить состав своей команды перед следующим поединком.

«Нужно модернизировать свой лагерь, свой состав — что-то менять, вносить новое, корректировать. Спарринг-партнёры, тренерский состав — это самое важное. Нужно создать команду, с которой я буду готовиться и полечу на бой», — приводит слова Яна MMA Mania.

Ян в марте 2023 года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.

Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Ранее Ян не исключил, что подготовку к следующему бою проведёт в Дагестане.