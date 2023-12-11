Федотов остался недоволен восьмым местом ЦСКА в первой части РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что остался неудовлетворён результатами команды в первой части чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвёртое место. Но это всё сослагательное наклонение, которое никого не интересует», — цитирует Федотова пресс-служба армейского клуба.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков». Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Кривцов.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА — на восьмой позиции (28 баллов).

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что игроки довольно эмоционально отметили победу над ЦСКА.