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Сафонов — о победе над ЦСКА: раздевалку разнесли отчасти

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что игроки довольно эмоционально отметили победу над московским ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Сафонов — о победе над ЦСКА: раздевалку разнесли отчасти
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Почему матч получился таким неровным? Сейчас больше эмоций от победы. Раздевалку разнесли отчасти (улыбается). Тяжело сказать, в чём заключается причина. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными. Вышли играть только на победу. Всё это было видно. И ЦСКА это тоже понимал», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Вратарь сборной признался, что во время паузы в чемпионате необходимо первым делом отдохнуть и перезагрузить голову.

«И потом вернуться с тем же настроем, с каким мы играли первый круг», — добавил Сафонов.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков». Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Кривцов.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА — на восьмой позиции (28 баллов).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ЦСКА не забили голов в первом тайме в 18-м туре РПЛ.

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