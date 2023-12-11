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Непомнящий: ЦСКА припозднился с заменами в матче с «Краснодаром»

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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Вот такие игры и нужны нашему чемпионату, отличный уровень футбола с обеих сторон, болельщики будут охотно приходить на такие встречи. Считаю, что, несмотря на текущее положение в турнирной таблице, ЦСКА вполне сопоставим с «Краснодаром» по силам. В первом тайме у армейцев было преимущество над хозяевами, и если говорить о работе вратарей, то у Сафонова её было больше, чем у Акинфеева», — сказал Непомнящий RT.

Он также высказался о единственном забитом голе в этом матче.

«Мне кажется, что игроки ЦСКА на мгновение потеряли концентрацию и не разобрались в ситуации в момент розыгрыша углового «Краснодаром», за что и получили гол в свои ворота. Также мне показалось, что армейцы немного припозднились с заменами в матче, не все футболисты способны справляться с таким напряжением в игре все 90 минут», — добавил Непомнящий.

Ранее Александр Гришин заявил, что Файзуллаев проспал момент с голом Кривцова в ворота ЦСКА.

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