Гришин: Файзуллаев проспал момент с голом Кривцова в ворота ЦСКА
«Думаю, что «Краснодар» разыграл домашнюю заготовку. Сперцян отдавал зрячую передачу на Кривцова, который выбежал из второй зоны и здорово пробил. Это был сложный удар, который будет трудно повторить. Что касается Файзуллаева, то он проспал этот голевой момент. Стоило ему отвернуться на мгновение, как уже пошла передача», — заявил Гришин RT.
Ранее Валерий Газзаев похвалил «Краснодар» за наименьшее количество пропущенных мячей в РПЛ.