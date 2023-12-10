Гришин: Файзуллаев проспал момент с голом Кривцова в ворота ЦСКА

Бывший тренер юношеской сборной России Александр Гришин поделился мнением о единственном пропущенном мяче ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Думаю, что «Краснодар» разыграл домашнюю заготовку. Сперцян отдавал зрячую передачу на Кривцова, который выбежал из второй зоны и здорово пробил. Это был сложный удар, который будет трудно повторить. Что касается Файзуллаева, то он проспал этот голевой момент. Стоило ему отвернуться на мгновение, как уже пошла передача», — заявил Гришин RT.

Ранее Валерий Газзаев похвалил «Краснодар» за наименьшее количество пропущенных мячей в РПЛ.