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Газзаев похвалил «Краснодар» за наименьшее количество пропущенных мячей в РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о чемпионской гонке после победы «Краснодара» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Краснодарцам было важно уйти на зимнюю паузу во главе турнирной таблицы. В этом году команда показывает очень хорошие результаты, видна нацеленность её футболистов на победу в чемпионате. «Краснодар» и «Зенит» сейчас выглядят главными претендентами на золотые медали, и нас ждёт интересное продолжение их борьбы после зимней паузы. Отмечу, что чемпионом становится не тот, кто забил больше, а кто сумел пропустить меньшее количество мячей в свои ворота. В чём краснодарцы сейчас и лучше остальных», — заявил Газзаев RT.

Ранее Гришин заявил, что ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Краснодаром».

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