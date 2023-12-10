Гришин считает, что ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал поражение армейцев в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Мне кажется, что результат матча получился не совсем логичным. Игра выглядела скорее ничейной, причём именно со счётом 0:0. В первом тайме инициатива была у армейцев, а во втором её уже перехватили хозяева, но никто так и не мог создать стопроцентного голевого момента. «Краснодар» вырвал победу за счёт неплохих замен. Это очень обидное поражение на последней минуте основного времени», — сказал Гришин RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Краснодаром».