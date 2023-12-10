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Гвардиола признался, что не знает, когда Холанд вернётся после травмы

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму норвежского нападающего Эрлинга Холанда.
Гвардиола признался, что не знает, когда Холанд вернётся после травмы
  • Gettyimages.ru

«Стрессовое повреждение костей в его стопах. После последней игры с «Виллой» он не может играть. Когда он вернётся? Не знаю», — цитирует Гвардиолу The Mirror.

Из-за повреждения норвежец пропустит игру 16-го тура чемпионата Англии с «Лутоном».

В нынешнем сезоне Холанд провёл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» считает покупку Холанда более приоритетной, чем трансфер Килиана Мбаппе.

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