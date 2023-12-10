BolaSport: «Реал» считает покупку Холанда более приоритетной, чем трансфер Мбаппе

Руководство «Реала» планирует приобрести форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Как сообщает BolaSport, норвежский футболист станет главной трансферной целью мадридского клуба летом 2024 года.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 22 матчах команды во всех турнирах, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года. Стоимость игрока составляет €180 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе.