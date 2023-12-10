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BolaSport: «Реал» считает покупку Холанда более приоритетной, чем трансфер Мбаппе

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Руководство «Реала» планирует приобрести форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
BolaSport: «Реал» считает покупку Холанда более приоритетной, чем трансфер Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает BolaSport, норвежский футболист станет главной трансферной целью мадридского клуба летом 2024 года.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 22 матчах команды во всех турнирах, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года. Стоимость игрока составляет €180 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе.

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