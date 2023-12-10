BolaSport: «Реал» считает покупку Холанда более приоритетной, чем трансфер Мбаппе
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Как сообщает BolaSport, норвежский футболист станет главной трансферной целью мадридского клуба летом 2024 года.
В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 22 матчах команды во всех турнирах, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года. Стоимость игрока составляет €180 млн.
Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе.