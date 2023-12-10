Sport.fr: ПСЖ и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе
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Как сообщает Sport.fr, ПСЖ может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе.
По информации источника, мадридский клуб предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, что является уникальным случаем для «Реала».
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Анчелотти не стал отвечать на вопрос о трансфере Мбаппе и своём будущем в «Реале».