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Sport.fr: ПСЖ и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» в следующем сезоне.
Sport.fr: ПСЖ и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sport.fr, ПСЖ может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе.

По информации источника, мадридский клуб предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, что является уникальным случаем для «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Анчелотти не стал отвечать на вопрос о трансфере Мбаппе и своём будущем в «Реале».

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