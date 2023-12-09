Анчелотти не стал отвечать на вопрос о трансфере Мбаппе и своём будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я не буду комментировать информацию по Мбаппе, о том, что будет происходить в клубе, и то же самое насчёт моего будущего», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

После 15 туров испанской Ла Лиги подопечные итальянского специалиста набрали 38 очков и занимают первое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда с 15 очками возглавляет группу C и гарантировала себе участие в 1/8 финала.

Контракт Анчелотти и «Реала» истекает летом 2024 года. Как сообщают СМИ, затем он подпишет соглашение с Бразильской конфедерацией футбола и будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить контракт с Анчелотти.